Председатель совдира «Динамо» Ивлев: «Решения будут приниматься после того, как закончится эта часть сезона»

Председатель совета директоров московского «Динамо» Александр Ивлев ответил на вопрос о будущем исполняющего обязанности главного тренера клуба Ролана Гусева.

6 декабря бело-голубые сыграли вничью со «Спартаком» (1:1) в 18-м туре РПЛ.

— Что с Гусевым?

— Решения будут приниматься после того, как закончится эта часть сезона. Давайте подождем. Давайте дождемся дальнейших управленческих решений.

— Какие итоги первой части сезона подведете?

— Собрание акционеров клуба будет утверждать меня в моей должности в декабре. Когда это произойдет, я смог официально давать комментарии.

— Вы бы хотели, чтобы Гусев остался?

— Без комментариев.

— Вы встречались с генеральным директором «Спартака» накануне дерби. Как это произошло?

— Сергея Некрасова я знаю много лет. Это дружеская встреча, мы говорили не про футбол.