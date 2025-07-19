«Спартак» — «Динамо» Мх: гол Литвинова отменен правильно

На 45+7-й минуте матча 1-го тура чемпионата России «Спартак» — «Динамо» Мх судья Василий Казарцев поступил правильно, не засчитав гол Руслана Литвинова. Потому что мгновением раньше в площади ворот гостей другой спартаковец, Даниил Денисов, сфолил на голкипере махачкалинцев Тимуре Магомедове.

Никаких поводов для вмешательства видеоассистентов и отмены первоначального решения арбитра в данной ситуации нет.