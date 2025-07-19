Комличенко положительно оценил свой дебют за «Локомотив»

Нападающий «Локомотива» Николай Комличенко оценил свой дебют за команду в матче против «Сочи» в 1-м туре РПЛ (3:0).

«Эмоции от дебюта самые положительные. Мне очень приятно тут находиться и играть. Матч получился непростым, долго не получалось забить, но потом забили сразу три и смогли выиграть. Надеюсь, дальше будем играть еще лучше», — цитирует футболиста ТАСС.

30-летний форвард вышел на поле в стартовом составе и сыграл 60 минут, не отметившись результативными действиями.

«Локомотив» объявил о трансфере футболиста 10 июня. Комличенко подписал контракт с железнодорожниками на 3 года.