Комличенко положительно оценил свой дебют за «Локомотив»
Нападающий «Локомотива» Николай Комличенко оценил свой дебют за команду в матче против «Сочи» в 1-м туре РПЛ (3:0).
«Эмоции от дебюта самые положительные. Мне очень приятно тут находиться и играть. Матч получился непростым, долго не получалось забить, но потом забили сразу три и смогли выиграть. Надеюсь, дальше будем играть еще лучше», — цитирует футболиста ТАСС.
30-летний форвард вышел на поле в стартовом составе и сыграл 60 минут, не отметившись результативными действиями.
«Локомотив» объявил о трансфере футболиста 10 июня. Комличенко подписал контракт с железнодорожниками на 3 года.
Источник: ТАСС
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|6
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|14.08
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|- : -
|15.08
|14:00
|Родина – Акрон
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|15.08
|16:15
|ЦСКА – Факел
|- : -
|15.08
|18:30
|Ростов – Рубин
|- : -
|15.08
|20:45
|Краснодар – Ахмат
|- : -
|16.08
|14:30
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|16.08
|17:00
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|16.08
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|П
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Динамо
|2
|
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Натан Гассама
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Ростов
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|К
|Ж
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|1
|1
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|0
|0
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