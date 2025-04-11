«Спартак» — «Динамо» Махачкала: онлайн-трансляция матча РПЛ

«Спартак» и махачкалинское «Динамо» встретятся в матче 24-го тура российской премьер-лиги в пятницу, 11 апреля. Команды сыграют на «Лукойл Арене» в Москве, начало — в 19.30 по московскому времени.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча москвичей и махачкалинцев. Ключевые события игры «Спартак» — «Динамо» Махачкала можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат России. Премьер-лига. 24-й тур.

11 апреля 2025, 19:30. Лукойл Арена (Москва)

В прямом эфире игру покажет канал «Матч Премьер», трансляция начнется за пять минут до стартового свистка и будет также доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.

После 23 туров «Спартак» находится на втором месте в РПЛ (47 очков), «Динамо» располагается на 10-й строчке турнирной таблицы (24). Встреча команд в первом круге завершилась вничью (1:1).