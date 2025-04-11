«Спартак» — «Динамо» (Махачкала): Маркиньос, Барко и Угальде выйдут с первых минут

Стали известны стартовые составы «Спартак» и махачкалинского «Динамо» на матч 24-го тура РПЛ.

«Спартак»: Максименко, Рябчук, Бабич, Литвинов, Умяров, Денисов, Мартинс, Бонгонда, Барко, Маркиньос, Угальде.

Запасные: Довбня, Помазун, Чернов, Абена, Мангаш, Зобнин, Игнатов, Хлусевич, Пруцев, Медина, Солари, Гарсия.

«Динамо Мх»: Магомедов, Шумахов, Пальцев, Аззи, Кагермазов, Глушков, Сундуков, Мрезиг, Хоссейнеджад, Агаларов, Касинтура.

Запасные: Волк, Кирш, Зинович, Гаджиев, Джабраилов, Сердеров, Магомедов, Гаджиев.

Игра пройдет на стадионе «Лукойл Арена» и начнется в 19.30 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча москвичей и махачкалинцев.