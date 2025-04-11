«Спартак» — «Динамо» (Махачкала): Медина не реализовал пенальти

«Спартак» не смог сравнять счет в домашнем матче с махачкалинским «Динамо» в 24-м туре РПЛ — 1:2.

На 87-й минуте пенальти не реализовал Хесус Медина. 11-метровый был назначен за игру рукой защитника гостей Ильи Кирша. Судья Виталий Мешков принял решение о пенальти после подсказки ВАР и просмотра видеоповтора.