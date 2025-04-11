«Спартак» проиграл махачкалинскому «Динамо» в Москве

«Спартак» дома уступил махачкалинскому «Динамо» в матче 24-го тура РПЛ — 1:2.

Гости забили два мяча уже к 16-й минуте игры — автоголом отметился защитник красно-белых Даниил Денисов (10-я минута), еще один гол забил хавбек Хуссем Мрезиг (16-я минута). Хозяева отыграли один мяч во втором тайме — на 68-й минуте отметился Тео Бонгонда. На 87-й минуте вингер красно-белых Хесус Медина не реализовал пенальти, попав в перекладину.

«Спартак» с 47 очками занимает второе место в таблице чемпионата. Красно-белых может обойти «Зенит» (47), если наберет очки в домашнем матче с «Краснодаром» 13 апреля. Махачкалинское «Динамо» набрало 27 очков и занимает 9-ю строчку.