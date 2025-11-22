Футбол
Сегодня, 17:30

«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): время начала и где смотреть трансляцию матча РПЛ

«Динамо» и «Динамо» (Махачкала) сыграют в чемпионате России 23 ноября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Динамо» и «Динамо» Махачкала сыграют в 16-м туре чемпионата России в воскресенье, 23 ноября. Матч пройдет на «ВТБ Арене» в Москве. Стартовый свисток — в 17.30 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 16-й тур.
23 ноября, 17:30. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
Динамо Мх

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Следить за основными событиями игры «Динамо» — «Динамо» Махачкала можно будет в матч-центре на сайте «СЭ».

Матч «Динамо» — «Динамо» Махачкала в прямом эфире показывают телеканал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Эфир начинается в 17.25 мск, за 5 минут до игры.

После 15 туров чемпионата России бело-голубые набрали 17 очков и занимают 10-е место в таблице, у махачкалинцев — 14 очков и 12-я строчка.

Расписание и результаты, турнирную таблицу чемпионата России, новости и обзоры изучайте в разделе РПЛ на нашем сайте.

РПЛ
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Динамо (Москва)
«Спартак» — ЦСКА: между командами случилась потасовка
«Спартак» обыгрывает ЦСКА — игроки устроили стычку: онлайн-трансляция матча РПЛ
«Спартак» — ЦСКА: Карасев отменил пенальти в ворота гостей после просмотра видеоповтора
РПЛ записала гол «Спартака» в матче с ЦСКА на Дмитриева
«Спартак» — ЦСКА: красно-белые выигрывают после первого тайма
«Спартак» — ЦСКА: хозяева забили после углового Барко
У Алдонина диагностирован рак желудка

«Спартак» — ЦСКА: хозяева забили после углового Барко
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
2
 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
3
 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
4
 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
5
 Балтика 16 7 8 1 21-7 29
6
 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
7
 Акрон 16 5 6 5 21-22 21
8
 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
9
 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
10
 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
11
 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
12
 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
13
 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
14
 Оренбург 16 2 6 8 17-26 12
15
 Сочи 16 2 2 12 14-37 8
16
 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
21.11 18:30 Акрон – Сочи 3 : 2
22.11 14:00 Оренбург – Балтика 0 : 0
22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 10
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 8
Брайан Александр Хиль
Брайан Александр Хиль

Балтика

 8
П
Эдуард Сперцян
Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Зелимхан Бакаев
Зелимхан Бакаев

Локомотив

 4
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
И К Ж
Джон Кордоба
Джон Кордоба

Краснодар

 13 1 1
Диего Коста
Диего Коста

Краснодар

 13 1 4
Александр Джику
Александр Джику

Спартак

 6 1 2
Вся статистика

