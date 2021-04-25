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«Спартак» в большинстве обыграл ЦСКА благодаря голу Ларссона

18:28
Джордан Ларссон. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Джордан Ларссон. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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«Спартак» на своем поле обыграл ЦСКА в матче 27-го тура Тинькофф РПЛ — 1:0.

Единственный гол на 52-й минуте забил нападающий красно-белых Джордан Ларссон. Отметим, что армейцы с 37-й минуты встречи играли в меньшинстве: полузащитник красно-синих Ильзат Ахметов был удален с поля за фол на форварде «Спартака» Александре Соболеве.

«Спартак» идет на третьем месте турнирной таблицы чемпионата России с 50 очками в 27 матчах. ЦСКА занимает шестую строчку с 46 очками в 27 играх.

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига

27-й тур

«Спартак» (Москва) — ЦСКА (Москва) — 1:0 (0:0)

Гол: Ларссон, 52.

«Спартак» (Москва): Максименко, Джикия, Кутепов, Гапонов (Литвинов, 90+1), Мозес, Крал, Зобнин, Промес (Хендрикс, 90+1), Айртон (Умяров, 67), Соболев (Понсе, 77), Ларссон.

ЦСКА (Москва): Акинфеев, Марадишвили, Дивеев, Васин, Щенников, Обляков, Ахметов, Влашич, Дзагоев (Тикнизян, 61), Эджуке (Шкурин, 82), Рондон (Чалов, 71).

Предупреждения: Дзагоев, 53. Айртон, 62. Максименко, 88. Умяров, 90+4.

Удаление: Ахметов, 37 (грубая игра).

Судьи: Кукуян (Сочи). Мосякин, Мурашов (оба — Москва).

ВАР: Карасев (Москва). Демешко (Химки).

25 апреля. Москва. Стадион «Открытие Банк Арена».

Спартак — ЦСКА

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