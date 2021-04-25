«Ростов» обыграл «Арсенал» и прервал серию из трех поражений

«Ростов» на своем поле одержал победу над тульским «Арсеналом» (1:0) в матче 27-го тура Тинькофф РПЛ.

В составе команды Валерия Карпина гол забил форвард Дмитрий Полоз с 11-метровой отметки. С 50-й минуты матча туляки играли в меньшинстве — с поля был удален защитник Тарас Бурлак.

На 89-й минуте игры защитник «Арсенала» Роберт Бауэр не смог реализовать пенальти — вратарь дончан Сергей Песьяков отбил его удар.

«Ростов» прервал серию из трех поражений. Ранее дончане проиграли «Локомотиву» (1:4, 17 апреля), «Рубину» (0:1, 10 апреля) и «Спартаку» (2:3, 4 апреля).

«Арсенал» с 23 очками занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ. У «Ростова» — 40 очков и 9-я строчка.

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига

27-й тур

«Ростов» (Ростов-на-Дону) — «Арсенал» (Тула) — 1:0 (0:0)

Гол: Полоз, 74 — с пенальти.

Нереализованный пенальти: Бауэр, 89 (вратарь)

«Ростов» (Ростов-на-Дону): Песьяков, Козлов, Осипенко, Поярков (Обухов, 70), Хаджикадунич, Байрамян, Махатадзе (Саплинов, 70), Глебов, Альмквист (Тугарев, 85), Полоз (Фольмер, 90+3), Соу.

«Арсенал» (Тула): Шамов, Григалава (Рассказов, 78), Бурлак, Беляев, Бауэр, Костадинов, Пантелеев (Коновалов, 74), Ломовицкий (Сокол, 62), Чаушич, Хлусевич (Ткачев, 78), Э.Кангва (Панченко, 63).

Предупреждения: Григалава, 39. Махатадзе, 41. Хлусевич, 66. Панченко, 83. Обухов, 89.

Удаление: Бурлак, 50.

Судьи: Безбородов (Санкт-Петербург). Лунев (Новосибирск), Назаров (Невинномысск).

ВАР: Мешков (Дмитров). Болотенков (Москва).

25 апреля. Ростов-на-Дону. Стадион «Ростов Арена».