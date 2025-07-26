«Спартак» — «Балтика»: трансляция матча РПЛ начнется в 14.55 мск

«Спартак» и «Балтика» встретятся в матче 2-го тура чемпионата России в субботу, 26 июля. Игра пройдет на «Лукойл Арене» в Москве, начало — в 15.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча в Тушино. Следить за основными событиями игры «Спартак» — «Балтика» можно также в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат России. Премьер-лига. 2-й тур.

26 июля 2025, 15:00. Лукойл Арена (Москва)

В прямом эфире матч красно-белых и калининградцев покажет канал «Матч Премьер», трансляция начнется за пять минут до стартового свистка и будет также доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.

В 1-м туре чемпионата России-2025/26 «Спартак» победил махачкалинское «Динамо» в Москве — 1:0, а «Балтика» в столице сыграла вничью с московским «Динамо» — 1:1.