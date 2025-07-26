«Динамо» — «Ростов»: трансляция матча РПЛ начнется в 17.30 мск

«Динамо» Москва и «Ростов» встретятся в матче чемпионата России

«Динамо» и «Ростов» встретятся в матче 2-го тура чемпионата России в субботу, 26 июля. Игра пройдет на «ВТБ Арене» в Москве, начало — в 17.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Следить за основными событиями игры «Динамо» Москва — «Ростов» можно следить в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире встречу покажет канал «Матч Премьер», трансляция начнется за пять минут до стартового свистка и будет также доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.

Чемпионат России. Премьер-лига. 2-й тур.

26 июля 2025, 17:30. ВТБ Арена (Москва)

В 1-м туре чемпионата России «Динамо» сыграло вничью с «Балтикой» в Москве (1:1), а «Ростов» уступил «Зениту» в Санкт-Петербурге (1:2).

Предыдущая встреча команд состоялась в марте, тогда клубы сыграли вничью (1:1) в 19-м туре РПЛ.