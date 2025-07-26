Измайлов: «Скажи мне кто утром в день матча с «Динамо», что будет ничья, я бы, наверно, обрадовался»

Генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов назвал нормальным начало сезона-2025/26 в РПЛ для калининградской команды.

«Нормальное начало. Добились выездной ничьей с очень сильным соперником. Хотя могли и выиграть. Скажи мне кто утром в день матча с «Динамо», что будет ничья, я бы, наверно, обрадовался. Но по ходу игры были уже мысли о победе. Мы вели 1:0 после первого тайма, до перерыва могли забить еще гол. А сами пропустили с рикошета. Но в целом результат нормальный — со знаком плюс», — цитируют «Известия» Измайлова.

В первом туре «Балтика» сыграла вничью с московским «Динамо» (1:1). В субботу, 26 июля, «Балтика» сыграет против «Спартака». Начало игры в 15:00 по московскому времени.

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