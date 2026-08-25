«Спартак» выключил Соболева и вскрыл ключевую проблему Семака. Что показала эта победа над «Зенитом»?

Максим Никитин — о главном итоге успеха красно-белых.

Чемпионат России. Премьер-лига. 5-й тур.

23 августа, 20:00. Лукойл Арена (Москва)

В воскресенье мы увидели, возможно, самое необычное противостояние «Спартака» и «Зенита» за последнее время. Противостояния, в котором интриги перед матчем оказалось даже больше, чем после стартового свистка.

За счет чего красно-белые этого добились?

Во-первых, при Карседо «Спартак» часто рассчитывает на мощный старт — особенно против лидеров. И дома. Так что уже к восьмой минуте по воротам Дениса Адамова прилетели два удара. Также гостям перекрыли возможность атаковать за счет быстрых перемещений мяча и контрпрессинга. Спартаковцы моментально забирали мяч после потерь, а в отдельных зонах у гостей просто полыхало. Например, я ожидал увидеть в этом матче Дугласа Сантоса, но из-за ушиба его не оказалось даже в заявке. В итоге снова вышел Вега, которого очень легко проходил Пабло Солари. Из достижений у защитника — разве что попытка отбора подкатом головой вперед. Это было очень смело и даже с заходом на успех Фила Джонса. Но вот только мимики все же не хватило.

«Не понравился первый тайм, слишком много ошибались, не хватало агрессии у ворот соперника», — признал Сергей Семак.

У «Спартака» же агрессии хватало. Фактически мы сразу увидели реальный штурм, который закончился только с голом Угальде (принципиально считаю, что мяч надо записывать на Манфреда). Забив, красно-белые по инерции доминировали, но затем отдали мяч «Зениту», у которого ничего не получалось.

И здесь проявилась главная проблема Семака на протяжении последних сезонов — позиционная игра. Ее пытались решить трансферами дорогих футболистов вроде Джона Джона и Луиса Энрике, перемещениями в атаке — например, сейчас Педро исполняет роль центрального атакующего полузащитника. Но ничего не меняется. Голы в ворота «Динамо» случились в контратаках, а, например, «Родине» забить достаточное для победы количество мячей вообще не получилось.

Еще один интересный факт: Александр Соболев проиграл вообще всю борьбу в атакующей фазе — всего 17% выигранных единоборств. Это худший личный результат форварда, начиная с сезона-2023/24, в матче, где он появлялся с первых минут. И вот здесь спартаковские центральные защитники могут вешать себе ордена — они действительно здорово отработали по Соболеву. Настолько, что Семаку пришлось менять его уже на 57-й минуте. Впрочем, и у Аугусто ничего не вышло.

В «Зените» что-то серьезное получалось только у Максима Глушенкова. Его удар в правый угол ворот Максименко был опасным, но вратарь «Спартака» справился. В остальном Ву и Джику заблокировали или забрали почти все мячи в опасных зонах. Умяров и Литвинов отлично отработали в опорной зоне. Руслан во втором тайме получил обидную травму (ему — здоровья), а Умяров провел вообще лучший свой матч при Карседо. Сначала Наиль душил прессингом Вендела, сделал несколько важных перехватов и отлично переводил акценты атаки. Затем, после ухода Литвинова, занял позицию нижнего опорного и снова был великолепен.

«Спартак» провел топ-матч с точки зрения дисциплины и командного движения. Лучшим игроком признали Жедсона, но ровно такую же награду могли вручить каждому полевому футболисту команды Карседо. И это было бы логично. Хотя лично мне очень странно, что Роман Зобнин не удостоился приза — все-таки и гол забил, и Глушенкову противостоял достойно.

Впрочем, это не так важно. «Спартак» впервые за много сезонов доминировал с «Зенитом» и победил достаточно спокойно, логично и уверенно. А всухую этого не удавалось сделать с 2010-го, когда команду еще тренировал Валерий Карпин.

Хуан Карлос остался доволен игрой, но на послематчевом интервью делал все, чтобы не впадать в эйфорию, рассказывая, что это всего лишь три очка и надо просто двигаться дальше.

Но все-таки этот успех для «Спартака» — особенный. Потому что именно сейчас стало ясно, что красно-белые реально претендуют на чемпионство. Не на словах, а на футбольном поле.

Это главный итог противостояния с «Зенитом».