«Спартак» выключил Соболева и вскрыл ключевую проблему Семака. Что показала эта победа над «Зенитом»?
В воскресенье мы увидели, возможно, самое необычное противостояние «Спартака» и «Зенита» за последнее время. Противостояния, в котором интриги перед матчем оказалось даже больше, чем после стартового свистка.
За счет чего красно-белые этого добились?
Во-первых, при Карседо «Спартак» часто рассчитывает на мощный старт — особенно против лидеров. И дома. Так что уже к восьмой минуте по воротам Дениса Адамова прилетели два удара. Также гостям перекрыли возможность атаковать за счет быстрых перемещений мяча и контрпрессинга. Спартаковцы моментально забирали мяч после потерь, а в отдельных зонах у гостей просто полыхало. Например, я ожидал увидеть в этом матче Дугласа Сантоса, но из-за ушиба его не оказалось даже в заявке. В итоге снова вышел Вега, которого очень легко проходил Пабло Солари. Из достижений у защитника — разве что попытка отбора подкатом головой вперед. Это было очень смело и даже с заходом на успех Фила Джонса. Но вот только мимики все же не хватило.
«Не понравился первый тайм, слишком много ошибались, не хватало агрессии у ворот соперника», — признал Сергей Семак.
У «Спартака» же агрессии хватало. Фактически мы сразу увидели реальный штурм, который закончился только с голом Угальде (принципиально считаю, что мяч надо записывать на Манфреда). Забив, красно-белые по инерции доминировали, но затем отдали мяч «Зениту», у которого ничего не получалось.
И здесь проявилась главная проблема Семака на протяжении последних сезонов — позиционная игра. Ее пытались решить трансферами дорогих футболистов вроде Джона Джона и Луиса Энрике, перемещениями в атаке — например, сейчас Педро исполняет роль центрального атакующего полузащитника. Но ничего не меняется. Голы в ворота «Динамо» случились в контратаках, а, например, «Родине» забить достаточное для победы количество мячей вообще не получилось.
Еще один интересный факт: Александр Соболев проиграл вообще всю борьбу в атакующей фазе — всего 17% выигранных единоборств. Это худший личный результат форварда, начиная с сезона-2023/24, в матче, где он появлялся с первых минут. И вот здесь спартаковские центральные защитники могут вешать себе ордена — они действительно здорово отработали по Соболеву. Настолько, что Семаку пришлось менять его уже на 57-й минуте. Впрочем, и у Аугусто ничего не вышло.
В «Зените» что-то серьезное получалось только у Максима Глушенкова. Его удар в правый угол ворот Максименко был опасным, но вратарь «Спартака» справился. В остальном Ву и Джику заблокировали или забрали почти все мячи в опасных зонах. Умяров и Литвинов отлично отработали в опорной зоне. Руслан во втором тайме получил обидную травму (ему — здоровья), а Умяров провел вообще лучший свой матч при Карседо. Сначала Наиль душил прессингом Вендела, сделал несколько важных перехватов и отлично переводил акценты атаки. Затем, после ухода Литвинова, занял позицию нижнего опорного и снова был великолепен.
«Спартак» провел топ-матч с точки зрения дисциплины и командного движения. Лучшим игроком признали Жедсона, но ровно такую же награду могли вручить каждому полевому футболисту команды Карседо. И это было бы логично. Хотя лично мне очень странно, что Роман Зобнин не удостоился приза — все-таки и гол забил, и Глушенкову противостоял достойно.
Впрочем, это не так важно. «Спартак» впервые за много сезонов доминировал с «Зенитом» и победил достаточно спокойно, логично и уверенно. А всухую этого не удавалось сделать с 2010-го, когда команду еще тренировал Валерий Карпин.
Хуан Карлос остался доволен игрой, но на послематчевом интервью делал все, чтобы не впадать в эйфорию, рассказывая, что это всего лишь три очка и надо просто двигаться дальше.
Но все-таки этот успех для «Спартака» — особенный. Потому что именно сейчас стало ясно, что красно-белые реально претендуют на чемпионство. Не на словах, а на футбольном поле.
Это главный итог противостояния с «Зенитом».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|5
|5
|0
|0
|10-4
|15
|
2
|Спартак
|5
|4
|0
|1
|10-4
|12
|
3
|ЦСКА
|5
|3
|2
|0
|7-4
|11
|
4
|Зенит
|5
|3
|0
|2
|12-4
|9
|
5
|Динамо Мх
|5
|3
|0
|2
|9-7
|9
|
6
|Балтика
|5
|2
|1
|2
|7-6
|7
|
7
|Динамо
|5
|2
|1
|2
|7-7
|7
|
8
|Рубин
|5
|1
|3
|1
|6-7
|6
|
9
|Оренбург
|5
|1
|3
|1
|4-6
|6
|
10
|Ахмат
|5
|1
|2
|2
|6-5
|5
|
11
|Крылья Советов
|5
|1
|2
|2
|5-7
|5
|
12
|Ростов
|5
|1
|2
|2
|7-9
|5
|
13
|Родина
|5
|1
|1
|3
|8-14
|4
|
14
|Локомотив
|5
|0
|3
|2
|5-7
|3
|
15
|Факел
|5
|0
|2
|3
|3-6
|2
|
16
|Акрон
|5
|0
|2
|3
|4-13
|2
|28.08
|18:00
|Акрон – ЦСКА
|- : -
|29.08
|15:00
|Факел – Зенит
|- : -
|29.08
|17:30
|Краснодар – Ростов
|- : -
|29.08
|20:00
|Локомотив – Динамо
|- : -
|29.08
|20:00
|Ахмат – Крылья Советов
|- : -
|30.08
|15:00
|Родина – Балтика
|- : -
|30.08
|17:30
|Спартак – Оренбург
|- : -
|30.08
|20:00
|Рубин – Динамо Мх
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Александр Соболев
Зенит
|4
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
|
Маркиньос
Спартак
|3
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|2
|
|
Виктор Окишор
Динамо
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|4
|1
|1
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|3
|1
|0