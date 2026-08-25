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Спартак всухую обыграл Зенит в матче 5-го тура РПЛ: красно-белые нейтрализовали атаку команды Семака — разбор тактики

«Спартак» выключил Соболева и вскрыл ключевую проблему Семака. Что показала эта победа над «Зенитом»?

Максим Никитин
Колумнист
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Максим Никитин — о главном итоге успеха красно-белых.
Чемпионат России. Премьер-лига. 5-й тур.
23 августа, 20:00. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
2:0
Зенит

В воскресенье мы увидели, возможно, самое необычное противостояние «Спартака» и «Зенита» за последнее время. Противостояния, в котором интриги перед матчем оказалось даже больше, чем после стартового свистка.

За счет чего красно-белые этого добились?

Во-первых, при Карседо «Спартак» часто рассчитывает на мощный старт — особенно против лидеров. И дома. Так что уже к восьмой минуте по воротам Дениса Адамова прилетели два удара. Также гостям перекрыли возможность атаковать за счет быстрых перемещений мяча и контрпрессинга. Спартаковцы моментально забирали мяч после потерь, а в отдельных зонах у гостей просто полыхало. Например, я ожидал увидеть в этом матче Дугласа Сантоса, но из-за ушиба его не оказалось даже в заявке. В итоге снова вышел Вега, которого очень легко проходил Пабло Солари. Из достижений у защитника — разве что попытка отбора подкатом головой вперед. Это было очень смело и даже с заходом на успех Фила Джонса. Но вот только мимики все же не хватило.

&laquo;Спартак&raquo; обыграл &laquo;Зенит&raquo; (2:0) в&nbsp;матче 5-го тура РПЛ 23&nbsp;августа.«Спартак» давно так не доминировал с «Зенитом». Он был лучше во всем

«Не понравился первый тайм, слишком много ошибались, не хватало агрессии у ворот соперника», — признал Сергей Семак.

У «Спартака» же агрессии хватало. Фактически мы сразу увидели реальный штурм, который закончился только с голом Угальде (принципиально считаю, что мяч надо записывать на Манфреда). Забив, красно-белые по инерции доминировали, но затем отдали мяч «Зениту», у которого ничего не получалось.

И здесь проявилась главная проблема Семака на протяжении последних сезонов — позиционная игра. Ее пытались решить трансферами дорогих футболистов вроде Джона Джона и Луиса Энрике, перемещениями в атаке — например, сейчас Педро исполняет роль центрального атакующего полузащитника. Но ничего не меняется. Голы в ворота «Динамо» случились в контратаках, а, например, «Родине» забить достаточное для победы количество мячей вообще не получилось.

Еще один интересный факт: Александр Соболев проиграл вообще всю борьбу в атакующей фазе — всего 17% выигранных единоборств. Это худший личный результат форварда, начиная с сезона-2023/24, в матче, где он появлялся с первых минут. И вот здесь спартаковские центральные защитники могут вешать себе ордена — они действительно здорово отработали по Соболеву. Настолько, что Семаку пришлось менять его уже на 57-й минуте. Впрочем, и у Аугусто ничего не вышло.

В «Зените» что-то серьезное получалось только у Максима Глушенкова. Его удар в правый угол ворот Максименко был опасным, но вратарь «Спартака» справился. В остальном Ву и Джику заблокировали или забрали почти все мячи в опасных зонах. Умяров и Литвинов отлично отработали в опорной зоне. Руслан во втором тайме получил обидную травму (ему — здоровья), а Умяров провел вообще лучший свой матч при Карседо. Сначала Наиль душил прессингом Вендела, сделал несколько важных перехватов и отлично переводил акценты атаки. Затем, после ухода Литвинова, занял позицию нижнего опорного и снова был великолепен.

«Спартак» провел топ-матч с точки зрения дисциплины и командного движения. Лучшим игроком признали Жедсона, но ровно такую же награду могли вручить каждому полевому футболисту команды Карседо. И это было бы логично. Хотя лично мне очень странно, что Роман Зобнин не удостоился приза — все-таки и гол забил, и Глушенкову противостоял достойно.

Впрочем, это не так важно. «Спартак» впервые за много сезонов доминировал с «Зенитом» и победил достаточно спокойно, логично и уверенно. А всухую этого не удавалось сделать с 2010-го, когда команду еще тренировал Валерий Карпин.

Максим Глушенков и&nbsp;Роман Зобнин.«Спартак» был очень убедителен с «Зенитом». Абсолютно командная победа

Хуан Карлос остался доволен игрой, но на послематчевом интервью делал все, чтобы не впадать в эйфорию, рассказывая, что это всего лишь три очка и надо просто двигаться дальше.

Но все-таки этот успех для «Спартака» — особенный. Потому что именно сейчас стало ясно, что красно-белые реально претендуют на чемпионство. Не на словах, а на футбольном поле.

Это главный итог противостояния с «Зенитом».

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ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 5 5 0 0 10-4 15
2
 Спартак 5 4 0 1 10-4 12
3
 ЦСКА 5 3 2 0 7-4 11
4
 Зенит 5 3 0 2 12-4 9
5
 Динамо Мх 5 3 0 2 9-7 9
6
 Балтика 5 2 1 2 7-6 7
7
 Динамо 5 2 1 2 7-7 7
8
 Рубин 5 1 3 1 6-7 6
9
 Оренбург 5 1 3 1 4-6 6
10
 Ахмат 5 1 2 2 6-5 5
11
 Крылья Советов 5 1 2 2 5-7 5
12
 Ростов 5 1 2 2 7-9 5
13
 Родина 5 1 1 3 8-14 4
14
 Локомотив 5 0 3 2 5-7 3
15
 Факел 5 0 2 3 3-6 2
16
 Акрон 5 0 2 3 4-13 2
Результаты / календарь
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28.08 18:00 Акрон – ЦСКА - : -
29.08 15:00 Факел – Зенит - : -
29.08 17:30 Краснодар – Ростов - : -
29.08 20:00 Локомотив – Динамо - : -
29.08 20:00 Ахмат – Крылья Советов - : -
30.08 15:00 Родина – Балтика - : -
30.08 17:30 Спартак – Оренбург - : -
30.08 20:00 Рубин – Динамо Мх - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 3
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 2
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 4 1 1
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 3 1 0
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