«Спартак» — «Балтика»: сначала опасно сыграли Мангаш и Мартинс, потом сфолил Титков. Почему отменен гол гостей?

На 44-й минуте матча 2-го тура чемпионата России «Спартак» — «Балтика» судья Сергей Карасев не зафиксировал никаких нарушений правил, когда у линии площади ворот красно-белых шла борьба за мяч, после чего гости открыли счет. Затем в действия рефери вмешались его видеоассистенты Виталий Мешков и Вера Опейкина, и арбитр, посмотрев повторы, на 45+3-й минуте объявил, что калининградец Николай Титков нарушил правила (выходит, что еще до того, как мяч выткнул Андрей Мендель). В итоге гол не был засчитан.

Фото Скриншот трансляции

Фото Скриншот трансляции

Разглядеть все детали случившегося в штрафной площади в трансляции достаточно сложно. Видно, что сначала правила нарушил, сыграв опасно, спартаковец Рикарду Мангаш. Он прижал мяч ногами к газону. Промелькнул кадр, когда на мяч сел его одноклубник Кристофер Мартинс. Оба раза у Карасева возникали основания для назначения свободного удара. Кроме того, когда вратарь «Спартака» Александр Максименко уже контролировал мяч, футболист гостей выбил его, сфолив при этом на голкипере.

Напомним, что по правилам, вратарь считается контролирующим мяч рукой (-ами), когда:

— мяч находится между рук или между рукой и любой поверхностью (например, землей, собственным телом);

— держит мяч на вытянутой открытой ладони;

— ударяет им об землю или подбрасывает его в воздух.

Вратарь не может быть атакован соперником, когда контролирует мяч рукой (-ами).