«Динамо» — «Ростов»: онлайн-трансляция матча РПЛ

«Динамо» Москва и «Ростов» встретятся в матче чемпионата России

«Динамо» и «Ростов» встречаются в матче 2-го тура чемпионата России в субботу, 26 июля. Игра на «ВТБ Арене» в Москве начинается в 17.30 по московскому времени.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча динамовцев и ростовчан. Следить за ключевыми событиями игры «Динамо» Москва — «Ростов» можно в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат России. Премьер-лига. 2-й тур.

26 июля 2025, 17:30. ВТБ Арена (Москва)

В прямом эфире матч показывает канал «Матч Премьер», трансляция начинается за пять минут до стартового свистка и также доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.

Предыдущая встреча команд состоялась в марте в 19-м туре чемпионата-2024/25 и завершилась вничью (1:1).

В 1-м туре чемпионата России-2025/26 «Динамо» сыграло вничью с «Балтикой» в Москве (1:1), а «Ростов» уступил «Зениту» в Санкт-Петербурге (1:2).