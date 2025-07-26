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«Динамо» — «Ростов»: онлайн-трансляция матча РПЛ

«Динамо» Москва и «Ростов» встретятся в матче чемпионата России
Александр Иткин
редактор интернет отдела

«Динамо» и «Ростов» встречаются в матче 2-го тура чемпионата России в субботу, 26 июля. Игра на «ВТБ Арене» в Москве начинается в 17.30 по московскому времени.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча динамовцев и ростовчан. Следить за ключевыми событиями игры «Динамо» Москва — «Ростов» можно в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат России. Премьер-лига. 2-й тур.
26 июля 2025, 17:30. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
1:0
Ростов

В прямом эфире матч показывает канал «Матч Премьер», трансляция начинается за пять минут до стартового свистка и также доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.

Предыдущая встреча команд состоялась в марте в 19-м туре чемпионата-2024/25 и завершилась вничью (1:1).

В 1-м туре чемпионата России-2025/26 «Динамо» сыграло вничью с «Балтикой» в Москве (1:1), а «Ростов» уступил «Зениту» в Санкт-Петербурге (1:2).

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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 9-4 12
2
 Зенит 4 3 0 1 12-2 9
3
 Спартак 4 3 0 1 8-4 9
4
 Динамо Мх 4 3 0 1 9-6 9
5
 ЦСКА 4 2 2 0 4-2 8
6
 Балтика 4 2 0 2 6-5 6
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Рубин 4 1 2 1 5-6 5
9
 Ростов 4 1 2 1 6-5 5
10
 Динамо 4 1 1 2 4-6 4
11
 Родина 4 1 1 2 7-11 4
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 4 0 2 2 2-4 2
14
 Крылья Советов 4 0 2 2 2-7 2
15
 Акрон 4 0 2 2 4-10 2
16
 Факел 4 0 1 3 3-6 1
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22.08 15:30 Факел – Оренбург - : -
22.08 18:00 Ахмат – Ростов - : -
22.08 20:15 ЦСКА – Локомотив - : -
23.08 13:00 Акрон – Крылья Советов - : -
23.08 15:15 Динамо – Родина - : -
23.08 17:30 Динамо Мх – Краснодар - : -
23.08 20:00 Спартак – Зенит - : -
24.08 20:30 Балтика – Рубин - : -
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 2
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 2
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Рубин

 3 1 1
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 2 1 0
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