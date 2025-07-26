«Спартак» — «Балтика»: Саусь вывел гостей вперед

Полузащитник «Балтики» Владислав Саусь открыл счет в матче 2-го тура РПЛ против «Спартака».

На 49-й минуте встречи хавбек воспользовался отскоком мяча и пробил с линии штрафной в дальний от себя левый угол ворот Александра Максименко.

Саусь проводит второй матч в сезоне-2025/26. В первой игре против московского «Динамо» (1:1) полузащитник сделал результативную передачу.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Спартак» — «Балтика».