«Спартак» — «Балтика»: полузащитник гостей Титков довел счет до разгромного

Полузащитник «Балтики» Николай Титков увеличил преимущество своей команды в матче 2-го тура РПЛ против «Спартака» — 3:0.

На 85-й минуте встречи хавбек успел добить мяч в ворота после того, как вратарь красно-белых Александр Максименко неудачно отбил его перед собой.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Спартак» — «Балтика».