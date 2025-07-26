«Спартак» — «Балтика»: полузащитник гостей Титков довел счет до разгромного
Полузащитник «Балтики» Николай Титков увеличил преимущество своей команды в матче 2-го тура РПЛ против «Спартака» — 3:0.
На 85-й минуте встречи хавбек успел добить мяч в ворота после того, как вратарь красно-белых Александр Максименко неудачно отбил его перед собой.
«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Спартак» — «Балтика».
Положение команд
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|12
|4
|2
|37-12
|40
|
2
|Зенит
|18
|11
|6
|1
|34-12
|39
|
3
|Локомотив
|18
|10
|7
|1
|39-23
|37
|
4
|ЦСКА
|18
|11
|3
|4
|30-17
|36
|
5
|Балтика
|18
|9
|8
|1
|24-7
|35
|
6
|Спартак
|18
|8
|5
|5
|26-23
|29
|
7
|Рубин
|18
|6
|5
|7
|16-22
|23
|
8
|Ахмат
|18
|6
|4
|8
|22-25
|22
|
9
|Акрон
|18
|5
|6
|7
|22-26
|21
|
10
|Динамо
|18
|5
|6
|7
|27-26
|21
|
11
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|15-20
|21
|
12
|Кр. Советов
|18
|4
|5
|9
|20-33
|17
|
13
|Динамо Мх
|18
|3
|6
|9
|8-21
|15
|
14
|Пари НН
|18
|4
|2
|12
|12-28
|14
|
15
|Оренбург
|18
|2
|6
|10
|17-29
|12
|
16
|Сочи
|18
|2
|3
|13
|16-41
|9
|27.02
|19:30
|Зенит – Балтика
|- : -
|28.02
|12:00
|Оренбург – Акрон
|- : -
|28.02
|14:30
|Динамо Мх – Рубин
|- : -
|28.02
|17:00
|Локомотив – Пари НН
|- : -
|28.02
|19:30
|Краснодар – Ростов
|- : -
|1.03
|14:00
|Динамо – Кр. Советов
|- : -
|1.03
|16:30
|Сочи – Спартак
|- : -
|1.03
|19:00
|Ахмат – ЦСКА
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|11
|
|
Брайан Александр Хиль
Балтика
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|9
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|11
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|
|
Зелимхан Бакаев
Локомотив
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|16
|1
|2
|
|
Диего Коста
Краснодар
|16
|1
|6
|
|
Йонуц Неделчару
Акрон
|17
|1
|4
