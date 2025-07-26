Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2026
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

26 июля 2025, 16:57

«Спартак» — «Балтика»: полузащитник гостей Титков довел счет до разгромного

Полузащитник «Балтики» Николай Титков увеличил преимущество своей команды в матче 2-го тура РПЛ против «Спартака» — 3:0.

На 85-й минуте встречи хавбек успел добить мяч в ворота после того, как вратарь красно-белых Александр Максименко неудачно отбил его перед собой.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Спартак» — «Балтика».

&laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Балтика&raquo;.«Спартак» вдевятером проигрывает «Балтике»: гости сделали счет разгромным. Онлайн-трансляция матча РПЛ
Чемпионат России. Премьер-лига. 2-й тур.
26 июля 2025, 15:00. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
0:3
Балтика

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Читайте также
Дмитриев назвал попытки ЕС помешать мирному урегулированию свидетельством прогресса
Путин рассказал об обращении бойцов СВО друг к другу словом «брат»
Церемония открытия Олимпиады-2026 состоится 6 февраля
38 бывших соотечественников. «СЭ» отыскал всех россиян на Олимпиаде-2026
Глава дипмиссии Германии в РФ была вызвана в МИД России
Бесил Роналду, оскорблял Моуриньо. Кто такой Джон Дуран, которому «Зенит» даст зарплату в 4 млн евро
Популярное видео
«Лион» — ПАОК: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Лион» — ПАОК: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Зальцбург»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Зальцбург»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Панатинаикос» — «Рома»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Панатинаикос» — «Рома»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Сельта»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Сельта»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Рейнджерс»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Рейнджерс»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Бенфика» — «Реал»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Бенфика» — «Реал»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Кайрат»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Кайрат»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Карабах»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Карабах»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Челси»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Челси»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Буде-Глимт»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Буде-Глимт»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Галатасарай»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Галатасарай»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Интер»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Интер»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Атлетик» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Атлетик» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Вильярреал»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Вильярреал»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
ПСВ — «Бавария»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
ПСВ — «Бавария»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Айнтрахт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Айнтрахт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Марсель»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Марсель»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Славия»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Славия»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Аталанта»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Аталанта»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Бетис»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Бетис»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Мальме» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Мальме» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 2-й тур: «Краснодар» — «Локомотив», «Динамо» — «Ростов» и другие матчи
Талалаев рассказал, как в перерыве матча со «Спартаком» швырнул макет с фишками, и объяснил, почему поддержал Станковича
Талалаев — о разгроме «Спартака»: «Понимали, что превзойдем их в командности»
Маркиньоса нельзя было удалять в матче с «Балтикой». ЭСК признала ошибку бригады Карасева
Мажич не разобрал два ключевых эпизода матчей 2-го тура РПЛ. В том числе неудаление Умярова
ДСИ РФС: второй гол Батракова в ворота «Краснодара» засчитан верно
ДСИ РФС: арбитр Сухой верно изменил решение и назначил пенальти в ворота «Рубина» в матче с «Зенитом»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Garryman

    А где-то вдалеке тихо захихикал Казарцев и хлопнул третью рюмочку.

    26.07.2025

  • Алексей Сыромолотов

    понять болеьщиков спартачей понять можно

    26.07.2025

  • Преемственности - нет. Управления - нет. Академии - нет. Селекции - нет. Тренера - нет. Команды - нет. 40 с гаком лет болел за эту команду. Надоело. Назовите эту субстанцию "Лукойлом". Это - не Спартак.

    26.07.2025

  • Бананоид

    Защитник у мясных потрясающе сыграл, он вообще в курсе что в футбол играет?)

    26.07.2025

  • иван харитонов

    гуляй рванина

    26.07.2025

  • Спринт

    Тушинский колхозчи тогда хоть что нибудь выиграет, когда играть научится - то-есть никогда!

    26.07.2025

  • jason1328

    нармальна

    26.07.2025

  • Циничный

    После третьего гола "самые верные и лучшие" болелы Спартака массово уходят со стадиона.

    26.07.2025

  • Давлет Нурпиисов

    :rofl::thumbsup::muscle:

    26.07.2025

    • «Спартак» — «Балтика»: Оффор удвоил преимущество гостей

    «Балтика» на выезде разгромила «Спартак», красно-белые закончили матч вдевятером
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 18 12 4 2 37-12 40
    2
    		 Зенит 18 11 6 1 34-12 39
    3
    		 Локомотив 18 10 7 1 39-23 37
    4
    		 ЦСКА 18 11 3 4 30-17 36
    5
    		 Балтика 18 9 8 1 24-7 35
    6
    		 Спартак 18 8 5 5 26-23 29
    7
    		 Рубин 18 6 5 7 16-22 23
    8
    		 Ахмат 18 6 4 8 22-25 22
    9
    		 Акрон 18 5 6 7 22-26 21
    10
    		 Динамо 18 5 6 7 27-26 21
    11
    		 Ростов 18 5 6 7 15-20 21
    12
    		 Кр. Советов 18 4 5 9 20-33 17
    13
    		 Динамо Мх 18 3 6 9 8-21 15
    14
    		 Пари НН 18 4 2 12 12-28 14
    15
    		 Оренбург 18 2 6 10 17-29 12
    16
    		 Сочи 18 2 3 13 16-41 9
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    27.02 19:30 Зенит – Балтика - : -
    28.02 12:00 Оренбург – Акрон - : -
    28.02 14:30 Динамо Мх – Рубин - : -
    28.02 17:00 Локомотив – Пари НН - : -
    28.02 19:30 Краснодар – Ростов - : -
    1.03 14:00 Динамо – Кр. Советов - : -
    1.03 16:30 Сочи – Спартак - : -
    1.03 19:00 Ахмат – ЦСКА - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 11
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 9
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 11
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 7
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 16 1 2
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 16 1 6
    Йонуц Неделчару
    Йонуц Неделчару

    Акрон

    		 17 1 4
    Вся статистика

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости