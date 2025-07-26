«Балтика» на выезде разгромила «Спартак», красно-белые закончили матч вдевятером

«Спартак» дома проиграл «Балтике» в матче 2-го тура РПЛ — 3:0.

У гостей забили Владислав Саусь, Чинонсо Оффор и Николай Титков.

«Спартак» доигрывал матч вдевятером: на 11-й минуте красную карточку за грубый фол получил Антон Заболотный, а на 58-й минуте форвард красно-белых Маркиньос получил вторую желтую карточку и покинул поле.

«Балтика» вышла на первое место в турнирной таблице РПЛ с 4 очками, «Спартак» идет на 7-й строчке с 3 очками. В следующем туре калининградцы сыграют дома с «Оренбургом», а москвичи встретятся на выезде с «Акроном».