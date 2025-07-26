«Спартак» — «Балтика»: Оффор удвоил преимущество гостей

Нападающий «Балтики» Чинонсо Оффор увеличил преимущество своей команды в матче 2-го тура РПЛ против «Спартака» — 2:0.

Форвард отличился на 80-й минуте — он забил в касание после прострела от одноклубника Эльдара Чивича.

Гол в ворота «Спартака» стал для Оффора дебютным за «Балтику». Форвард перешел в клуб из Калининграда этим летом.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Спартак» — «Балтика».