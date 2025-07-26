«Спартак» — «Балтика»: Маркиньос удален ошибочно

На 58-й минуте матча 2-го тура чемпионата России «Спартак» — «Балтика» судья Сергей Карасев зафиксировал фол Маркиньоса и вынес ему предупреждение. Желтая карточка стала для спартаковца второй в этой игре, за ней последовали красная и удаление.

Рефери в том моменте определил, что Маркиньос руками задержал соперника, убегавшего к воротам, и тем самым нарушил правила.

Но проблема для судейской бригады в том, что калининградец, который был остановлен с фолом, оказался в положении «вне игры». Его ошибочно не зафиксировал ассистент судьи. Это нарушение было по хронологии первым. Выходит, что спартаковец наказан ошибочно. Безусловно, для полноты картины тут не хватает виртуальных офсайдных линий.

Интересно, что покажи Карасев прямую красную карточку, за лишение соперника явной возможности забить гол, видеоассистенты могли бы вмешаться в действия судьи. А так у них не возникло оснований, потому что речь шла о желтой карточке.