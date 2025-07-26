«Спартак» — «Балтика»: Маркиньос получил красную карточку, красно-белые остались вдевятером

Нападающий «Спартака» Маркиньос получил красную карточку в начале второго тайма матча 2-го тура РПЛ против «Балтики».

На 58-й минуте встречи бразилец сбил полузащитника калининградцев Владислава Сауся, который мог получить мяч на правом фланге рядом со штрафной красно-белых. Главный судья матча Сергей Карасев показал Маркиньосу желтую карточку, которая стала для форварда второй.

«Спартак» остался вдевятером: на 11-й минуте за грубый фол был удален нападающий москвичей Антон Заболотный.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Спартак» — «Балтика».