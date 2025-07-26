«Динамо» — «Ростов»: Сергеев, Бителло и Сулейманов выйдут с первых минут

Московское «Динамо» и «Ростов» объявили составы на матч 2-го тура РПЛ.

«Динамо»: Лунев, Касерес, Фернандес, Осипенко, Кутицкий, Фомин, Глебов, Бителло, Нгамале, Гладышев, Сергеев.

Запасные: Лещук, Скопинцев, Зайдензаль, Лаксальт, Александров, Гагнидзе, Смелов, Окишор, Маухуб, Бабаев, Боков, Макаров.

«Ростов»: Ятимов, Лангович, Мелехин, Чистяков, Вахания, Кучаев, Прохин, Щетинин, Комаров, Голенков, Сулейманов.

Запасные: Одоевский, Тарасов, Семенчук, Бабакин, Миронов, Мохебби, Аджаса, Байрамян, Жбанов, Шанталий, Азнауров, Шамонин.

Матч «Динамо» — «Ростов» пройдет в субботу, 26 июля в Москве на «ВТБ Арене». Начало игры — в 17.30 (мск).

«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.