На 86-й минуте матча 24-го тура Тинькофф чемпионата России «Спартак» — «Арсенал» арбитр Владислав Безбородов поступил в полном соответствии с правилами игры, вынес второе предупреждение Кингсу Кангве и удалил его с поля.

Удаление Кингса Кангвы.

Судья напомнил тульскому игроку, что тот должен ввести мяч в игру только после свистка рефери, продемонстрировал ему это соответствующим жестом, но стоило Безбородову отойти немного в сторону, как Кангва выполнил штрафной. Свистка он не дождался.

Удаление Кингса Кангвы.

Арбитру не оставалось ничего другого, как показать нарушителю правил желтую карточку. Она была у футболиста второй в матче — игроку «Арсенала» пришлось покинуть поле.