В «Спартаке» отреагировали на разговоры о ФНЛ после победы над «Арсеналом»

Гендиректор «Спартака» Евгений Мележиков коротко подвел итог матча 24-го тура Тинькофф РПЛ против «Арсенала» из Тулы (3:0).

«От победы всегда положительные впечатления. Разговоры про ФНЛ? Мы об этом не думаем», — заявил Мележиков.

«Спартак» благодаря победе поднялся на девятое место, подопечные Паоло Ваноли набрали 30 очков в 24 играх. «Арсенал» занимает последнее, 16-е место с 21 очком после 24 туров.

В следующем матче «Спартак» на своем поле примет казанский «Рубин» 16 апреля.