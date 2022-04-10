В «Спартаке» отреагировали на разговоры о ФНЛ после победы над «Арсеналом»
Гендиректор «Спартака» Евгений Мележиков коротко подвел итог матча 24-го тура Тинькофф РПЛ против «Арсенала» из Тулы (3:0).
«От победы всегда положительные впечатления. Разговоры про ФНЛ? Мы об этом не думаем», — заявил Мележиков.
«Спартак» благодаря победе поднялся на девятое место, подопечные Паоло Ваноли набрали 30 очков в 24 играх. «Арсенал» занимает последнее, 16-е место с 21 очком после 24 туров.
В следующем матче «Спартак» на своем поле примет казанский «Рубин» 16 апреля.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|24
|15
|7
|2
|55-23
|52
|
2
|Динамо
|24
|15
|4
|5
|43-24
|49
|
3
|ЦСКА
|24
|13
|4
|7
|36-24
|43
|
4
|Сочи
|24
|13
|3
|8
|37-25
|42
|
5
|Краснодар
|23
|11
|6
|6
|35-22
|39
|
6
|Локомотив
|22
|10
|7
|5
|32-25
|37
|
7
|Кр. Советов
|24
|10
|5
|9
|30-26
|35
|
8
|Ахмат
|24
|10
|2
|12
|29-32
|32
|
9
|Спартак
|24
|8
|6
|10
|27-32
|30
|
10
|Н. Новгород
|24
|7
|6
|11
|22-34
|27
|
11
|Ростов
|23
|6
|7
|10
|35-40
|25
|
12
|Рубин
|24
|7
|4
|13
|31-43
|25
|
13
|Химки
|24
|5
|9
|10
|26-41
|24
|
14
|Урал
|24
|4
|9
|11
|15-25
|21
|
15
|Уфа
|24
|4
|9
|11
|22-34
|21
|
16
|Арсенал
|24
|5
|6
|13
|24-49
|21
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
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11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|9.04
|14:00
|
Н. Новгород – Динамо
|0 : 1
|9.04
|14:00
|
Химки – ЦСКА
|4 : 2
|9.04
|16:30
|
Рубин – Краснодар
|0 : 1
|9.04
|19:30
|
Ахмат – Зенит
|0 : 2
|10.04
|12:00
|
Урал – Кр. Советов
|0 : 1
|10.04
|14:00
|
Уфа – Сочи
|1 : 2
|10.04
|16:30
|
Спартак – Арсенал
|3 : 0
|10.04
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|16
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|10
|
|
Федор Смолов
Динамо
|10
|П
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|13
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|20
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
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