Семак ответил на вопрос о не совсем хорошем фоне вокруг «Зенита»: «Победители никому не нравятся»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о не совсем хорошем фоне вокруг команды.

«У нас в городе прекрасный фон вокруг команды, команду все любят — абсолютно. И жители блокадного Ленинграда приходят, переживают, любят нашу команду. По посещаемости, если не ошибаюсь — это лучший стадион во всей Восточной Европе. Нас любят. А по поводу других регионов, конечно, победители никому, наверное, не нравятся. Других причин, наверное, нет», — цитирует Семака пресс-служба сине-бело-голубых.

В матче 25-го тура РПЛ петербуржцы обыграли махачкалинское «Динамо» со счетом 1:0. «Зенит» с 55 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата России.