Полузащитник "Спартака" Софьян Ханни поделился впечатлениями от матча 26-го тура чемпионата России против "Рубина" (1:1). Игрок провел на поле все 90 минут.

– Почему "Спартак" сегодня не победил, что пошло не так?

– Да, к сожалению, сегодня снова нет победы. После первого тайма мы были обязаны забивать еще. Но это не случилось. Мы бились, но не хватило удачи.

– "Спартак" часто пропускает после 75 минуты. Почему так?

– Я бы не сказал, что мы часто пропускаем именно в последние минуты. Но если говорить о сегодняшней игре, то главная причина ничьи – то, что мы не смогли забить второй гол, завершить таким образом игру. Но этого не случилось, хотя это была наша главная задача, потому что мы играли дома.

– Поддерживает ли команда Кононова?

– Да. Это наш главный тренер. Мы обязаны поддерживать его. Он – часть команды, часть клуба. Мы все бьемся друг за друга.

– Как относитесь к новостям о том, что вас могут выставить на трансфер?

– Я таких слухов не слышал. Могу сказать, что хочу остаться в "Спартаке", потому что мне нравится быть в этом клубе, мне нравится атмосфера на трибунах. Я подписал контракт на 3,5 года. Прежде чем уходить отсюда, я бы хотел выиграть что-то, выиграть титул со "Спартаком".

– Что думаете о шансах "Спартака" на попадание в Лигу чемпионов?

– Сейчас нам важно сохранить пятую строчку. Не хочу сказать, что у нас нет амбиций, но думать о третьем месте, о Лиге чемпионов много не стоит. Главное – стать пятыми.

– Тяжелые поражения в дерби и в Туле сильно подкосили морально команду?

– После таких матчей, как в Туле, важно забыть это и перестроиться на следующий матч. Считаю, что мы сегодня сделали максимум, чтобы показать это и биться против "Рубина".

– Вы немного кашляете. Заболели?

– Да, простудился. (Илья Егоров)