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Софья Великая: «Надеюсь, что мы сможем увидеть блестящую игру наших футболистов в будущем»

19:19
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Российская саблистка Софья Великая, выигравшая золотую и серебряную медали на Олимпиаде в Токио, посетила матч 4-го тура Тинькофф РПЛ «Локомотив» — «Зенит» (1:1) и поделилась эмоциями от игры.

— Расскажите, что вас привело на сегодняшний матч «Локомотива»?

— Меня пригласили на матч мои друзья комментаторы. Рассказала, что я знаю о футболе, и сейчас пришла смотреть футбол в первый раз в жизни. Я получаю огромное удовольствие от болельщиков и атмосферы. Жаль, что стадион не полный. Сегодня играют две лучшие команды. На самом деле любитель футбола — мой папа. Если бы не он, я бы не проявила инициативность сходить на матч — он у меня большой фанат спорта.

— За кого болеет ваш отец?

— Болеет он за всех, нет такой определенной любимый команды. Знаю, что он расстроился, когда «Спартак» проиграл в квалификации Лиги чемпионов. На самом деле мне очень интересно. Столько положительных эмоций... Мне начинает нравится футбол.
— Знаете, что наши футболисты не выходили на Олимпиаду с 1988 года?

— Я, конечно, немного шокирована.

— Сейчас стало модно уделять финансовое положение футболистов. Как вы относитесь к этому?

— Раньше, я тоже так думала. Возможно, это плохо, когда общество считает чужие деньги. Было, конечно, обидно. Иногда думаешь, что у нас очень повышенное внимание к таким видам спорта, как хоккей и футбол. Но в нашей стране футбол любят, и болеют вне зависимости от результата, смен тренеров, от положительных и негативных моментов. И я надеюсь, что все-таки мы сможем увидеть блестящую игру наших футболистов в будущем.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм 0
Манчестер Сити 0
2-й тайм

П2

33%

1.66

ТБ 2

25%

1.52

Обе забьют - нет

15%

1.82
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 1
Урал 0
Матч завершен

П1

35%

1.42

ИТБ1 (1.5)

27%

1.54

Ф1 (-1)

18%

1.63
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 1
Зенит 1
Матч завершен

П2

32%

1.74

1X

23%

2.17

Обе забьют - да

17%

1.69

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Игорь Рабинер все материалы автора

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