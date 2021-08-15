Софья Великая: «Надеюсь, что мы сможем увидеть блестящую игру наших футболистов в будущем»
Российская саблистка Софья Великая, выигравшая золотую и серебряную медали на Олимпиаде в Токио, посетила матч 4-го тура Тинькофф РПЛ «Локомотив» — «Зенит» (1:1) и поделилась эмоциями от игры.
— Расскажите, что вас привело на сегодняшний матч «Локомотива»?
— Меня пригласили на матч мои друзья комментаторы. Рассказала, что я знаю о футболе, и сейчас пришла смотреть футбол в первый раз в жизни. Я получаю огромное удовольствие от болельщиков и атмосферы. Жаль, что стадион не полный. Сегодня играют две лучшие команды. На самом деле любитель футбола — мой папа. Если бы не он, я бы не проявила инициативность сходить на матч — он у меня большой фанат спорта.
— За кого болеет ваш отец?
— Болеет он за всех, нет такой определенной любимый команды. Знаю, что он расстроился, когда «Спартак» проиграл в квалификации Лиги чемпионов. На самом деле мне очень интересно. Столько положительных эмоций... Мне начинает нравится футбол.
— Знаете, что наши футболисты не выходили на Олимпиаду с 1988 года?
— Я, конечно, немного шокирована.
— Сейчас стало модно уделять финансовое положение футболистов. Как вы относитесь к этому?
— Раньше, я тоже так думала. Возможно, это плохо, когда общество считает чужие деньги. Было, конечно, обидно. Иногда думаешь, что у нас очень повышенное внимание к таким видам спорта, как хоккей и футбол. Но в нашей стране футбол любят, и болеют вне зависимости от результата, смен тренеров, от положительных и негативных моментов. И я надеюсь, что все-таки мы сможем увидеть блестящую игру наших футболистов в будущем.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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