«Локомотив» — «Зенит»: Сутормин открыл счет с пенальти
Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин реализовал пенальти в матче 4-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива». Он открыл счет на 85-й минуте.
Одиннадцатиметровый заработал нападающий Сердар Азмун. Иранец вышел один на один с Гильерме после ошибки Пабло, и вратарь зацепил его в штрафной.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю