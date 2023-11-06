«Сочи» выложил подборку спорных моментов матча с «Динамо»: «Независимые» Telegram-каналы считают, что нам помогал Безбородов»

Пресс-служба «Сочи» опубликовала видео со спорными судейскими решениями из матча с «Динамо» (3:3) в 14-м туре РПЛ.

«Независимые» Telegram-каналы считают, что Владислав Безбородов помогал «Сочи». Давайте посмотрим внимательно», – сказано в комментарии клуба к нескольким моментам встречи.

«Динамо» (22 очка) занимает пятое место в РПЛ. «Сочи» (10) остался на последней строчке в турнирной таблице чемпионата России.