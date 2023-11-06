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Сегодня, 22:58

Наумов считает, что «Локомотив» должен предложить Дзюбе новый контракт

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов рассказал, стоит ли «Локомотиву» сейчас продлить контракт с 35-летним форвардом Артемом Дзюбой.

«Дзюба играет на своем уровне, как умеет. Он не халтурит, старается для команды. Это именно то, что ждал «Локомотив» от него, когда подписывали. Стоит ли уже сейчас «Локомотиву» задуматься о новом контракте для Дзюбы? Да, он еще один год запросто сыграет. «Локомотив» должен предложить ему контракт еще на год. Главное, чтобы он запросил нормальные условия. Реально ли «Локомотиву» быть в тройке? «Локомотив» должен ставить такие задачи. И должен попадать — с таким-то составом. Но нельзя говорить, что он туда точно попадет. Также надо учитывать, что тренерский штаб очень молодой еще», — приводит слова Наумова «Спорт День за Днем».

35-летний Дзюба выступает за «Локомотив» с февраля 2023 года. В нынешнем сезоне он провел за московский клуб 16 матчей, забил четыре мяча и отдал три результативные передачи.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/naumov-lokomotiv-dolzhen-predlozhit-dzyube-novyy-kontrakt
Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Николай Наумов
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 9 4 1 23-9 31
2
 Зенит 14 9 2 3 29-13 29
3
 ЦСКА 14 6 6 2 26-19 24
4
 Кр. Советов 14 6 4 4 28-20 22
5
 Динамо 14 5 7 2 22-19 22
6
 Спартак 14 6 3 5 19-21 21
7
 Локомотив 14 5 6 3 19-18 21
8
 Пари НН 14 6 2 6 14-14 20
9
 Рубин 14 5 4 5 13-20 19
10
 Факел 14 5 3 6 13-16 18
11
 Ростов 14 4 5 5 22-25 17
12
 Урал 14 4 4 6 14-21 16
13
 Оренбург 14 3 4 7 16-22 13
14
 Ахмат 14 3 3 8 14-19 12
15
 Балтика 14 3 2 9 12-21 11
16
 Сочи 14 3 1 10 16-23 10
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4.11 16:30
Ахмат – Факел
 1 : 2
4.11 19:00
Балтика – Зенит
 0 : 2
5.11 14:00
Краснодар – Кр. Советов
 2 : 1
5.11 16:30
ЦСКА – Пари НН
 3 : 2
5.11 19:30
Локомотив – Спартак
 1 : 1
6.11 14:00
Оренбург – Ростов
 1 : 1
6.11 16:30
Урал – Рубин
 0 : 1
6.11 19:30
Сочи – Динамо
 3 : 3
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

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Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

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П
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Квинси Промес

Спартак

 5
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 4
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

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Брайан Мансилья

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