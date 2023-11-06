Наумов считает, что «Локомотив» должен предложить Дзюбе новый контракт

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов рассказал, стоит ли «Локомотиву» сейчас продлить контракт с 35-летним форвардом Артемом Дзюбой.

«Дзюба играет на своем уровне, как умеет. Он не халтурит, старается для команды. Это именно то, что ждал «Локомотив» от него, когда подписывали. Стоит ли уже сейчас «Локомотиву» задуматься о новом контракте для Дзюбы? Да, он еще один год запросто сыграет. «Локомотив» должен предложить ему контракт еще на год. Главное, чтобы он запросил нормальные условия. Реально ли «Локомотиву» быть в тройке? «Локомотив» должен ставить такие задачи. И должен попадать — с таким-то составом. Но нельзя говорить, что он туда точно попадет. Также надо учитывать, что тренерский штаб очень молодой еще», — приводит слова Наумова «Спорт День за Днем».

35-летний Дзюба выступает за «Локомотив» с февраля 2023 года. В нынешнем сезоне он провел за московский клуб 16 матчей, забил четыре мяча и отдал три результативные передачи.