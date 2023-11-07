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В «Динамо» заявили, что судейство Безбородова было направлено на помощь «Сочи»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин оценил судейство арбитра Владислава Безбородова в матче против «Сочи» (1:1) в 14-м туре РПЛ.

На 38-й минуте Безбородов назначил пенальти в ворота бело-голубых за фол на Луке Джорджевиче. Удар черногорца с одиннадцатиметрового отразил Игорь Лещук.

«Судейство, которое Безбородов продемонстрировал, очевидно, было направлено на то, чтобы помочь «Сочи» уйти с последнего места. Пенальти, трактовка одинаковых эпизодов в пользу «Сочи». Это не оправдание за потерянные очки, но это то, что мы видим», — цитирует Гафина ТАСС.

«Динамо» (22 очка) занимает пятое место в РПЛ. «Сочи» (10) остался на последней строчке в турнирной таблице чемпионата России.

Ранее «Сочи» выложил подборку спорных судейских эпизодов встречи.

Источник: ТАСС
Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК Сочи
Владислав Безбородов
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«Сочи» выложил подборку спорных моментов матча с «Динамо»: «Независимые» Telegram-каналы считают, что нам помогал Безбородов»
Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 9 4 1 23-9 31
2
 Зенит 14 9 2 3 29-13 29
3
 ЦСКА 14 6 6 2 26-19 24
4
 Кр. Советов 14 6 4 4 28-20 22
5
 Динамо 14 5 7 2 22-19 22
6
 Спартак 14 6 3 5 19-21 21
7
 Локомотив 14 5 6 3 19-18 21
8
 Пари НН 14 6 2 6 14-14 20
9
 Рубин 14 5 4 5 13-20 19
10
 Факел 14 5 3 6 13-16 18
11
 Ростов 14 4 5 5 22-25 17
12
 Урал 14 4 4 6 14-21 16
13
 Оренбург 14 3 4 7 16-22 13
14
 Ахмат 14 3 3 8 14-19 12
15
 Балтика 14 3 2 9 12-21 11
16
 Сочи 14 3 1 10 16-23 10
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 0 : 2
5.11 14:00
Краснодар – Кр. Советов
 2 : 1
5.11 16:30
ЦСКА – Пари НН
 3 : 2
5.11 19:30
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 1 : 1
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Оренбург – Ростов
 1 : 1
6.11 16:30
Урал – Рубин
 0 : 1
6.11 19:30
Сочи – Динамо
 3 : 3
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