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«Сочи» — «Урал»: команды назвали стартовые составы

17:54
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Стали известны стартовые составы «Сочи» и «Урала» на матч 3-го тура Тинькофф чемпионата России, сообщает пресс-служба РПЛ. Встреча пройдет в Сочи на стадионе «Фишт», начало — в 19.00 (мск).

Стартовый состав «Сочи»: Джанаев — Терехов, Заика, Прохин, Родриго, Барач — Юсупов, Цаллагов, Попов, Ангбан — Барсов.

Запасные: Ник. Заболотный, Ден. Адамов, Юрганов, Маргасов, Маммана, Бурмистров, Павлов, Колмаков, Нобоа, Жоаозиньо, Дуганджич.

Стартовый состав «Урала»: Годзюр — Кулаков, Рыков, Герасимов, Адамов, Колесниченко — Егорычев, Мишкич, Августиняк — Бикфалви, Панюков.

Запасные: Помазун, Насыров, Шмыков, Кузьмичёв, Евсеев, Подберезкин, Йовичич, Железнов, Ибрахимай, Гагнидзе, Арт. Максименко, Агеев.

«Сочи» занимает 8-е место в турнирной таблице РПЛ с тремя очками. «Урал» — 14-я строчка и один балл.

Сочи — Урал

Дополнительная информация:

https://premierliga.ru/match/match_14584.html

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Сергей Баюшкин все материалы автора

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