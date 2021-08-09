Федотов: «Пока справляемся, хотя играем в тяжелейших условиях»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов оценил состояние команды перед матчем третьего тура Тинькофф РПЛ против «Урала».

«Ребята получили очень хорошую нагрузку. Нужна ротация, поэтому пошли на изменения в составе.

Пока справляемся, хотя играем в тяжелейших условиях. По содержанию вопросов нет», — сказал Федотов в эфире «Матч Премьер».