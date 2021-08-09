Федотов: «Пока справляемся, хотя играем в тяжелейших условиях»
18:54
Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов оценил состояние команды перед матчем третьего тура Тинькофф РПЛ против «Урала».
«Ребята получили очень хорошую нагрузку. Нужна ротация, поэтому пошли на изменения в составе.
Пока справляемся, хотя играем в тяжелейших условиях. По содержанию вопросов нет», — сказал Федотов в эфире «Матч Премьер».
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