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Федотов: «Пока справляемся, хотя играем в тяжелейших условиях»

18:54
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Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов оценил состояние команды перед матчем третьего тура Тинькофф РПЛ против «Урала».

«Ребята получили очень хорошую нагрузку. Нужна ротация, поэтому пошли на изменения в составе.

Пока справляемся, хотя играем в тяжелейших условиях. По содержанию вопросов нет», — сказал Федотов в эфире «Матч Премьер».

Сочи — Урал

 

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Иван Шитик все материалы автора

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