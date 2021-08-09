Как стало известно «СЭ», Алексей Матюнин, выполнявший функции видеоарбитра (ВАР) в матче 3-го тура Тинькофф чемпионата России «Зенит» — «Краснодар» (3:2), обратился в судейский комитет РФС с просьбой дать разъяснения, как должен действовать ВАР в ситуациях, подобных той, что привела к отмене гола «быков».

Напомним, что на 14-й минуте рефери Алексей Амелин засчитал гол Эдуарда Сперцяна, забитый прямым ударом со штрафного. Но после этого судья не дал возобновить игру — видеоассистенты Алексей Матюнин и Константин Шаламберидзе начали проверку. Затем ВАР предложили арбитру самому посмотреть видеозапись.

Они заметили, что один из игроков «быков» до удара Сперцяна подошел на расстояние менее одного метра к «стенке», что запрещено правилами. В итоге Амелин тоже обратил на это внимание и взятие ворот отменил.

Судьи поступили неправильно. Об этом можно говорить, ссылаясь на VAR Handbook, документ, разработанный и утвержденный Международным советом футбольных ассоциаций (ИФАБ), который уже много лет отвечает за соблюдение правил игры в футболе. В нем разжевываются те или иные правила и принципы работы видеоарбитров, а также даются ответы на практические вопросы. В пункте 8.8 как раз и говорится о ситуациях, оценку которым должен давать сам судья (например, соблюдение расстояния в девять метров при штрафном ударе). ВАР в таких случаях НЕ вмешивается.

Например, ВАР не вмешивается, если мяч устанавливается вне углового сектора, а после розыгрыша углового забивается гол. ВАР не вмешивается, если ошибочно назначается штрафной или свободный удар или он выполняется по движущемуся мячу. ВАР только при определенных условиях вмешивается после выполнения 11-метрового удара — если вратарь или бьющий игрок не соблюдают процедуру либо нападающий или защитник нарушают установленные границы и влияют на игру. За соблюдением правил при штрафном ударе (соблюдении установленного расстояния игроком или игроками атакующей команды) или, к примеру, вбрасывании мяча из аута должен следить сам арбитр.

Но судя по всему, Матюнин посчитал, что игрок «Краснодара» не только подошел слишком близко к «стенке», но и в какой-то момент даже вступил в физический контакт с соперником. И теперь он хочет понять, как поступать ВАР в похожих ситуациях, если они повторятся.