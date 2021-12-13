«Жалко Виторию, видно, что работящий тренер». Спиридонов о матче «Сочи» — «Спартак»
Российский волейболист, болельщик «Спартака» Алексей Спиридонов в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча 18-го тура Тинькофф РПЛ красно-белых с «Сочи».
«Если настроятся, покажут характер, то смогут одолеть «Сочи». Сами помните прошлый матч: скандалы в действии. Сегодня красно-белые должны побеждать. Жалко, что сегодня прощальный матч Руя, ему игроков не дали. Жалко мужика, видно, что работящий тренер. Непонятно теперь, кого возьмут. Первое место в группе Лиги Европы — это хорошо, конечно, но о домашнем чемпионате тоже забывать не надо», — сказал Спиридонов «СЭ».
Матч 18-го тура Тинькофф Премьер-лиги «Сочи» — «Спартак» пройдет 13 декабря на стадионе «Фишт» (Сочи). Начало — в 19:00 по московскому времени.
Сочинцы с 28 очками занимают 6-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» располагается на 9-й строчке с 23 баллами.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю