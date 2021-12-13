Российский волейболист, болельщик «Спартака» Алексей Спиридонов в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча 18-го тура Тинькофф РПЛ красно-белых с «Сочи».

«Если настроятся, покажут характер, то смогут одолеть «Сочи». Сами помните прошлый матч: скандалы в действии. Сегодня красно-белые должны побеждать. Жалко, что сегодня прощальный матч Руя, ему игроков не дали. Жалко мужика, видно, что работящий тренер. Непонятно теперь, кого возьмут. Первое место в группе Лиги Европы — это хорошо, конечно, но о домашнем чемпионате тоже забывать не надо», — сказал Спиридонов «СЭ».

Матч 18-го тура Тинькофф Премьер-лиги «Сочи» — «Спартак» пройдет 13 декабря на стадионе «Фишт» (Сочи). Начало — в 19:00 по московскому времени.

Сочинцы с 28 очками занимают 6-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» располагается на 9-й строчке с 23 баллами.