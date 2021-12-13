Слуцкий: «Огромное количество футболистов занимаются благотворительностью, Кокорин и Мамаев — это исключение»
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий высказался об образе футболистов в российском футболе.
«Огромное количество футболистов занимаются благотворительностью, стелют поля в своих городах, откуда они родом. Ок, два футболиста (Кокорин и Мамаев), так получилось. Конечно, это исключение...
Отпустишь и футболисты распустятся? Это неправда, смотрите. Я работаю тренером 28 лет и на самом высоком уровне. Работал с разными футболистами, и когда говорят про наш или зарубежный менталитет... Дело не в нем, а в людях. Люди разные. Нельзя один менталитет приплести ко всем. А еще говорят, вот поколение, кто олицетворение поколения? Покажите мне это. Ежегодно в нашей стране спортивные школы выпускают 3,5 тысячи футболистов. Если мы возьмем поколение за 10 лет, от 20 до 30 лет, получится 35 тыс. футболистов. В РПЛ играют грубо, говоря порядка 300 игроков", — сказал Слуцкий в видео на YouTube-канале «Осторожно Собчак».
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