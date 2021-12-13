Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Два раза в одну реку я бы не вошел». Слуцкий — о предложении возглавить сборную России

Слуцкий заявил, что не согласился бы вновь возглавить сборную России
13:49
Теги:

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий высказался о возможном предложении возглавить сборную России.

«По поводу тренерства в национальной команде со мной никто не связывался, потому что у меня есть действующее соглашение с клубом. Но я вполне допускаю, что связывались с моими руководителями. РФС сделал правильный выбор. И мы очень хорошо общаемся с Карпиным. Два раза в одну реку я бы не вошел. Уникальная вещь — еще ни один наставник сборной России не уходил оттуда победителем. То есть всем били в спину. Зачем, если ты уже там был, все получил с лихвой, опять это делать — второй, третий или еще какой-то раз? Да, когда делает Луи ван Гал в команде Нидерландов, это несколько иная ситуация. Но в наших условиях все равно финал ясен. Имперские амбиции не дают нам спокойно спать. Мы по-прежнему считаем, что футбол придумали в России и умрет он тоже здесь. Вот вторая часть случилась, а первая точно не про нас», — сказал Слуцкий в интервью на YouTube-канале «Осторожно: Собчак».

Напомним, что Слуцкий тренировал сборную России с 2015 по 2016 год.

 

 

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Спартак

Обе забьют - да

28%

1.82

П1

17%

2.07

X2

14%

1.81
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо 1
Зенит 1
Матч завершен

П2

25%

2.08

1X

22%

1.80

Обе забьют - да

16%

1.72
⚽ Футбол. Франция. Лига 1
ПСЖ 2
Монако 0
Матч завершен

П1

31%

1.47

ТБ 3.0

19%

1.75

ИТБ1 (1.5)

18%

1.44

Дополнительная информация:

https://youtu.be/SCu5dPKF9FQ

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Карен Саркисян все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Как правильно выбрать нижнее белье для тренировок
Оператор СП-2 прокомментировал заявления Берлина о проекте
1
1
Реклама