Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий высказался о возможном предложении возглавить сборную России.

«По поводу тренерства в национальной команде со мной никто не связывался, потому что у меня есть действующее соглашение с клубом. Но я вполне допускаю, что связывались с моими руководителями. РФС сделал правильный выбор. И мы очень хорошо общаемся с Карпиным. Два раза в одну реку я бы не вошел. Уникальная вещь — еще ни один наставник сборной России не уходил оттуда победителем. То есть всем били в спину. Зачем, если ты уже там был, все получил с лихвой, опять это делать — второй, третий или еще какой-то раз? Да, когда делает Луи ван Гал в команде Нидерландов, это несколько иная ситуация. Но в наших условиях все равно финал ясен. Имперские амбиции не дают нам спокойно спать. Мы по-прежнему считаем, что футбол придумали в России и умрет он тоже здесь. Вот вторая часть случилась, а первая точно не про нас», — сказал Слуцкий в интервью на YouTube-канале «Осторожно: Собчак».

Напомним, что Слуцкий тренировал сборную России с 2015 по 2016 год.