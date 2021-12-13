«Сочи» — «Спартак»: арбитр определил, что Игнатов сыграл рукой. Вы с этим согласны?
На 24-й минуте матча 18-го тура Тинькофф чемпионата России «Сочи» — «Спартак» в штрафной площади красно-белых произошел контакт мяча с правой рукой Михаила Игнатова. Полузащитник разворачивался и немного отставил руку в сторону.
Этого оказалось достаточно для вмешательства видеоассистентов Кирилла Левникова и Егора Болховитина. Они помогли арбитру Сергею Иванову, не заметившему фол, и предложили ему посмотреть видеоповторы. После этого судья правильно назначил 11-метровый удар.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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