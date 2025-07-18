Семак: «Вендел прекрасный игрок, но за его отсутствие он будет наказан»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что полузащитник Вендел будет наказан за долгое отсутствие на тренировочных сборах.

«У меня такое ощущение, что все ребята — и тренерский штаб, и команда — воспринимают Вендела как Вендела. Он прекрасный игрок, очень талантливый игрок. Но есть и минусы, безусловно — за его отсутствие он будет наказан. Я думаю, что руководство или Александр Иванович объявит меру наказания», — цитирует Семака пресс-служба клуба.

16 июля председатель правления «Зенита» Александр Медведев сообщил, что 27-летний бразилец вернулся в Санкт-Петербург.

15 июля «СЭ» сообщал, что игрок отправился в расположение клуба только с третьей попытки — первые две, имея на руках авиабилеты, хавбек пропустил.

В сезоне-2024/25 Вендел принял участие в 27 матчах за «Зенит» во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 13 результативных передач.