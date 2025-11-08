«Сочи» — «Ростов»: онлайн-трансляция матча РПЛ

«Сочи» примет «Ростов» в 15-м туре чемпионата России в субботу, 8 ноября. Матч пройдет на стадионе «Фишт» в Сочи. Начало — в 19.00 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 15-й тур.

08 ноября 2025, 19:00. Фишт (Сочи)

Следить за ключевыми событиями игры «Сочи» — «Ростов» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru.

После 14 туров премьер-лиги команда из Сочи набрала восемь очков и занимает 15-е место в турнирной таблице. Ростовчане с 15 очками располагаются на 11-й строчке в чемпионате России.

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