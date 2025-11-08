Карпин — об оценке «Динамо» за первый круг: «Двойка, единица или ноль»

Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин ответил на вопросы после поражения от «Акрона» (1:2) в 15-м туре РПЛ.

— Какие итоги матча?

— Результат, мягко говоря, неудовлетворительный. И с точки зрения игры, не самый лучший. В обороне сыграли внимательно в первом тайме. Во втором тайме — не сыграли, отдаем голевые, пропускаем смешные голы. Первый круг получился такой, как сегодняшний игра.

— Какую оценку ставите за первый круг?

— Двойку. Единицу или ноль. Как хотите, — сказал Карпин.

«Динамо» (17 очков) продлило серию без побед в РПЛ до 5 матчей и опустилось на девятое место. «Акрон» (18) поднялся на восьмую позицию в турнирной таблице. Тольяттинцы ни разу не уступили в последних пяти матчах чемпионата России.