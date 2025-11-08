Дзюба: «Акрон» выше «Динамо» в таблице? Мы лучше»

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба подвел итоги матча против московского «Динамо» (2:1) в 15-м туре РПЛ.

37-летний форвард пропустил игру из-за повреждения.

— Как объяснить, что «Акрон» выше «Динамо» Карпина в таблице РПЛ? Легко. Мы лучше, — сказал Дзюба.

«Динамо» (17 очков) продлило серию без побед в РПЛ до 5 матчей и опустилось на девятое место. «Акрон» (18) поднялся на восьмую позицию в турнирной таблице. Тольяттинцы ни разу не уступили в последних пяти матчах чемпионата России.