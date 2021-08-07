«Сочи» пожелал скорейшего выздоровления Миладиновичу
«Сочи» пожелал скорейшего выздоровления игроку «Нижнего Новгорода» Ивану Миладиновичу.
В матче 3-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» футболист столкнулся головами с нападающим Эсекиэлем Понсе. Ему диагностировали закрытую черепно-мозговая травму.
«На 49-й минуте встречи игры «Спартак» — «Нижний Новгород» Иван Миладинович в результате столкновения с игроком соперника был вынужден покинуть поле на носилках.
Мы желаем Ивану скорейшего выздоровления и возвращения на футбольное поле!
Иван провел в составе «Сочи» 83 матча, текущий сезон игрок проводит в «Нижнем» на правах аренды", — говорится в сообщении клуба в Instagram.
После столкновения Миладиновича увезли со стадиона на машине скорой помощи.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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