Коммерческий директор «Краснодара» раскритиковал работу Черданцева: «А нашим болельщикам это за что?»
Коммерческий директор, директор Академии ФК «Краснодар» Арам Фундукян раскритиковал работу комментатора Георгия Черданцева.
Журналист комментировал в прямом эфире телеканала «Матч ТВ» матч 3-го тура Тинькофф РПЛ «Зенит» — «Краснодар» (3:2)
«Когда «комментатор федерального уровня» откровенно «топит» за одну команду, не замечает гол твоей командой, но говорит: «Теперь Зениту нужно еще один забивать», — просто не замечает голевого момента на 92-й минуте, хочется спросить «Матч ТВ»: это правильно? А нашим болельщикам это за что?» — написал Фундукян в Twitter.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю