«Зенит» поздравил Кержакова с победой «Нижнего Новгорода» над «Спартаком»
«Спартака» со счетом 1:2 уступили «Нижнему Новгороду» в домашнем матче третьего тура Тинькофф — РПЛ.
«Зенит» в Twitter поздравил нижегородский клуб с этим результатом, разместив фотографию Александра Кержакова, который является главным тренером «Нижнего».
«Нижний Новгород» располагается на третьей строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав семь очков в трех матчах. «Спартак» занимает девятое место с тремя очками в активе.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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