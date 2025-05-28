«Пари НН» в большинстве победил «Сочи» в первом стыковом матче

«Пари НН» на выезде обыграл «Сочи» в первом стыковом матче клубов РПЛ и ФНЛ — 2:1.

Первый гол в игре забил форвард сочинской команды Роман Пасевич на 14-й минуте. В добавленное к первому тайму время Александр Трошечкин сравнял счет, а на 88-й минуте Виктор Александров вывел нижегородцев вперед.

«Сочи» с 38-й минуты играл в меньшинстве после удаления нападающего Владимира Писарского.

Второй стыковый матч команд пройдет 31 мая в Нижнем Новгороде.