Baza: Комличенко согласовал контракт с «Локомотивом»

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко договорился о переходе в «Локомотив», сообщает Telegram-канал Sport Baza. Стороны достигли устной договоренности.

Контракт с 29-летним россиянином будет рассчитан на 4 года. Сумма трансфера составит 3 миллиона евро.

По информации источника, на форварда также претендовали «Спартак» и «Краснодар», но сам футболист выбрал «Локомотив».

В сезоне-2024/25 Комличенко сыграл 36 матчей, забил 9 голов и отдал 5 результативных передач.