«Сочи» — «Пари НН»: нижегородцы увеличили преимущество в концовке матча

«Пари НН» забил второй гол в первом стыковом матче против «Сочи» за право выступать в РПЛ в сезоне-2025/26 — 2:1.

На 88-й минуте преимущество нижегородцев увеличил защитник Виктор Александров.

Игра проходит на стадионе «Фишт» в Сочи. «СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Сочи» — «Пари НН».