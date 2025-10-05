Футбол
Сегодня, 16:19

Журналистку облили водой в прямом эфире «Матч Премьер»

Алина Савинова
Журналистка Анастасия Климкина.
Фото Скриншот трансляции

В прямом эфире «Матч Премьер» показали, как журналистка Анастасия Климкина попала под мощный напор воды из дождевальной машины на стадионе «Газовик» в Оренбурге.

Инцидент произошел перед матчем 11-го тура чемпионата России между «Оренбургом» и «Ростовом». Корреспондентка сильно промокла, но продолжила вести репортаж.

Игра РПЛ завершилась победой «Ростова» со счетом 1:0. Единственный гол на 84-й минуте забил Тимур Сулейманов.

Ростовская команда набрала 13 очков и поднялась на десятое место в чемпионате России. Оренбуржцы с 7 баллами занимают 14-ю строчку в турнирной таблице.

«Сочи» обыграл «Пари НН» и одержал первую победу в РПЛ

РПЛ, расписание и результаты 11-го тура: «Динамо» проиграло «Локомотиву», ЦСКА примет «Спартак» и другие матчи
Новости
