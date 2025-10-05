Журналистку облили водой в прямом эфире «Матч Премьер»

В прямом эфире «Матч Премьер» показали, как журналистка Анастасия Климкина попала под мощный напор воды из дождевальной машины на стадионе «Газовик» в Оренбурге.

Инцидент произошел перед матчем 11-го тура чемпионата России между «Оренбургом» и «Ростовом». Корреспондентка сильно промокла, но продолжила вести репортаж.

Игра РПЛ завершилась победой «Ростова» со счетом 1:0. Единственный гол на 84-й минуте забил Тимур Сулейманов.

Ростовская команда набрала 13 очков и поднялась на десятое место в чемпионате России. Оренбуржцы с 7 баллами занимают 14-ю строчку в турнирной таблице.